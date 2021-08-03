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Дзюдоистка Ирина Киндзерска сменила фамилию

Дзюдоистка Ирина Киндзерска сменила фамилию Дзюдоистка из Азербайджана Ирина Киндзерска (+78 кг) сменила фамилию.
Индивидуальные
3 августа 2021 г. 12:57
Дзюдоистка Ирина Киндзерска сменила фамилию

Дзюдоистка из Азербайджана Ирина Киндзерска (+78 кг) сменила фамилию.

Об этом Report сообщил вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Садыг Садыгов.

По его словам, 30-летняя спортсменка в настоящее время оформляет соответствующие документы: "Киндзерска уже несколько лет представляет сборную Азербайджана. Ее новая фамилия - Алиева. Как вы знаете, ее муж азербайджанец. Родители мужа живут в Низаминском районе Баку. Теперь мы можем называть ее Ириной Алиевой".

Ирина Киндзерска завоевала для Азербайджана единственную бронзовую медаль в соревнованиях по дзюдо на летних Олимпийских играх в Токио-2020.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın olimpiya mükafatçısı soyadını dəyişib

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