Джошгун Азимов: Я пожертвовал кровью, чтобы обыграть США на Кубке мира - ВИДЕО - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Борец вольного стиля Джошгун Азимов, победивший во всех встречах на Кубке мира в США, дал интервью Report.

Представляем читателям это интервью:

- Как получилось, что вы выбрали борьбу?

- Я пришел в борьбу в 2002 году. Я начал заниматься этим видом спорта в городе Имишли. Я тренировался в спортивном зале. Первым моим тренером был Галиб Шукюров. Благодаря ему я и выбрал борьбу. Я благодарен ему за все. Он подготовил меня как борца.

- Как вы оцениваете свое выступление на Кубке мира?

- На Кубке мира нашими соперниками были сильные команды. Первая схватка была против Кубы. Свою встречу я завершил победой со счетом 7:3. После я одолел казахского соперника. Я побеждал его и в предыдущих двух встречах. Я очень переживал, чтобы не проиграть. В итоге я победил соперника раньше времени со счетом 7:0. В полуфинале я обыграл монгольского борца со счетом 9:4. В финале нашими соперниками стали борцы из США. Их спортсмены были очень сильными. Мы очень хотели стать чемпионами. Хоть моя встреча с Джеймсом Грином завершилась со счетом 4:4, победителем стал я. Эта встреча была очень сложная. Моей команде нужно было очко, чтобы стать чемпионом. Хоть мой соперник был серебряным и бронзовым призером последних чемпионатов мира, я хорошо выполнил свои обязательства. Однако мы проиграли США со счетом 4:6 и стали вторыми в командном зачете.

В финале в отношении нас было много несправедливости. Они засудили Джабраила Гасанова. У Гаджи Алиева была травма. Мы могли стать чемпионами. Травмы наших спортсменов и несправедливость лишили нас чемпионского титула. Но не стоит падать духом. Второе место тоже должно считаться хорошим результатом. Я сделал все, что от меня зависело. Победил во всех 4 встречах.

- В последней встрече с Джеймсом Грином вы продолжили бороться, несмотря на рассеченную бровь. Что вы испытывали в тот момент?

- Моя бровь рассеклась во второй части. Я почувствовал, что идет кровь, но победа для меня была очень важна, и я думал только об этом. Несмотря на рассеченную бровь, я продолжил борьбу и боролся до последнего. Команде нужно было очко. Я пожертвовал кровью ради победы. После победы над соперником врачи оказали мне помощь. Травмы во имя победы милы самому человеку. Если получаешь травму в схватке, которую выиграл, это не должно никак действовать. Я думал только о победе и добился своего.

- Врачи не потребовали остановить схватку в тот же момент?

- Нет. Рассечение брови произошло под конец встречи. До конца встречи оставалось 20 секунд. Хоть было трудно, но я боролся, несмотря на то, что весь был в крови. В конце я лег на середину татами. Я очень радовался, к тому же сильно устал. За 10 секунд до конца встречи американский спортсмен сильно наседал на меня. Но я сохранил счет и победил.

- Намечается чемпионат Европы. Как вы оцениваете свои шансы отправиться на соревнование в российский город Каспийск?

- I вице-президент Федерации борьбы Азербайджана и главный тренер нашей сборной Фирдовси Умудов сказал, что на этом соревновании я должен выступать. Я вошел в состав сборной для проверки на Кубке мира. В США я смог показать себя с хорошей стороны. Я думаю, что я должен отправиться на чемпионат Европы. Своим выступлением я всех убедил, что очень силен.

- Стало ли успешное выступление на Кубке мира импульсом для выступления на чемпионате Европы?

- Безусловно. Словно я ехал на то соревнование за лицензией и хорошо прошел проверку.

- Однако в вашей весовой категории возможно выступление олимпийского чемпиона Тогрула Аскерова, срок допингового наказания которого завершен…

- Тогрул некоторое время не выступал из-за травмы. Он уже приступил к тренировкам. Он в очень хорошей форме. На самом деле выступать должен я, но последнее решение за Фирдовси Умудовым.

- В какой весовой категории вы будете выступать в лицензионных соревнованиях к Олимпиаде?

- На Олимпиаде нет весовой категории 70 кг. С будущего года в правилах борьбы будут изменения. В каждой весовой категории шли на уступки на 2 кг. Спортсмены в весовой категории 70 кг могли выступать и в весовой категории 72 кг. С будущего года это правило ликвидируется. Я буду бороться в весовой категории 74 кг. Думаю, мне будет легко. Сейчас мой вес немного ниже.

- В лицензионных соревнованиях в вашей весовой категории может выступить и двукратный чемпион Европы Джабраил Гасанов…

- Гасанов пока борется в весовой категории 79 кг. Впереди еще 2 года. Вес может измениться. Невозможно знать это наперед. До лицензионных соревнований на олимпиаду есть два чемпионата страны.

- Вы думаете, успех Кубка мира будет продолжен?

- Я верю в себя. Думаю, все будет хорошо. Мы терпим много трудностей. Главное, чтобы этот труд спортсменов не пропадал зря.