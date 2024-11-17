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Джон Джонс защитил титул UFC в тяжелом весе

Джон Джонс защитил титул UFC в тяжелом весе Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс защитил титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.
Индивидуальные
17 ноября 2024 г. 10:57
Джон Джонс защитил титул UFC в тяжелом весе

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс защитил титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.

Как сообщает Report, в главном поединке турнира UFC 309, который состоялся в Нью-Йорке, Джонс досрочно победил соотечественника Стипе Миочича. Встреча завершилась техническим нокаутом в третьем раунде.

Теперь на счету 37-летнего Джонса 27 побед при одном поражении. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

В активе Миочича 20 побед при пяти поражениях. После поражения от Джонса 42-летний боец объявил о завершении карьеры.

Во втором по значимости поединке UFC 309 Чарльз Оливейра одержал победу над Майклом Чендлером. Бразилец оказался сильнее американца единогласным решением судей.

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