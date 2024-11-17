Джон Джонс защитил титул UFC в тяжелом весе

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс защитил титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.
Как сообщает
Теперь на счету 37-летнего Джонса 27 побед при одном поражении. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.
В активе Миочича 20 побед при пяти поражениях. После поражения от Джонса 42-летний боец объявил о завершении карьеры.
Во втором по значимости поединке UFC 309 Чарльз Оливейра одержал победу над Майклом Чендлером. Бразилец оказался сильнее американца единогласным решением судей.