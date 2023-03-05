Джон Джонс стал чемпионом UFC в тяжелом весе

Американец Джон Джонс победил француза Сирила Гана в бою за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.

Американец Джон Джонс победил француза Сирила Гана в бою за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.

Как сообщает Report , поединок прошел в рамках турнира UFC 285 в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Бой завершился победой Джонса удушающим приемом в первом раунде. Джонс завоевал титул чемпиона UFC в третий раз в карьере, ранее он дважды владел поясом в полутяжелом весе. Впервые он завоевал титул в марте 2011 года, победив бразильца Маурисио Руа и став самым молодым (23 года) чемпионом в истории организации.

После Джонс провел восемь успешных защит титула, а в апреле 2015 года был лишен чемпионского звания из-за нарушения правил поведения спортсменов UFC. Спустя год Джонс выиграл бой за временный титул чемпиона UFC, но позже вновь был лишен пояса из-за положительного результата теста на допинг. Титул чемпиона американец вернул в декабре 2018 года, победив соотечественника Энтони Смита. После Джонс провел три успешные защиты титула. С февраля 2020 года он не выступал в UFC.

На счету 35-летнего Джонса 27 побед в смешанных единоборствах (ММА) и 1 поражение.