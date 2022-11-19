Джокович вышел в финал Итогового турнира ATP

Серб Новак Джокович в субботу победил американца Тейлора Фритца в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Серб Новак Джокович в субботу победил американца Тейлора Фритца в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, турнир проходит в итальянском Турине.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6) в пользу Джоковича.

За титул Джокович сыграет с победителем матча между Рублевым и Руудом, который стартует позднее в субботу.

Матчи Итогового турнира ATP проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 20 ноября, призовой фонд составляет 14,75 млн долларов США. В турнире принимают участие восемь теннисистов, набравших наибольшее количество очков за сезон. Действующим победителем соревнований является представитель Германии Александр Зверев.