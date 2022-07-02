Джокович вышел в четвертый круг Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл своего соотечественника Миомира Кецмановича в третьем круге Уимблдонского турнира, который входит в серию турниров Большого шлема.

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл своего соотечественника Миомира Кецмановича в третьем круге Уимблдонского турнира, который входит в серию турниров Большого шлема.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, результат матча - 6:0, 6:3, 6:4.

Соперники провели на корте 1 час 55 минут.

Джокович занимает третью строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Кецманович - 30-ю.

В четвертом круге Джоковича ждет встреча с Тимом ван Рейтховеном (Нидерланды, 104).

Отметим, что 35-летний Джокович является действующим чемпионом Уимблдона, всего на его счету шесть побед на турнире.