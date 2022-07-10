О нас

Джокович выиграл 21-й турнир Большого шлема

Джокович выиграл 21-й турнир Большого шлема Третья ракетка мира серб Новак Джокович в воскресенье победил австралийца Ника Кирьоса в финале Уимблдона и выиграл 21-й титул на турнирах Большого шлема.
Индивидуальные
10 июля 2022 г. 20:24
Джокович выиграл 21-й турнир Большого шлема

Третья ракетка мира серб Новак Джокович в воскресенье победил австралийца Ника Кирьоса в финале Уимблдона и выиграл 21-й титул на турнирах Большого шлема.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в Лондоне.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) в пользу Джоковича, посеянного на турнире под первым номером. Кирьос не попал на соревнованиях в число сеянных. Кирьос автоматически вышел в финал турнира после снятия с соревнований испанца Рафаэля Надаля (второй номер посева).

Отметим, что Джокович в 21-й раз стал победителем турнира Большого шлема и вышел на чистое второе место по этому показателю, обойдя Федерера (20). Лидером по количеству титулов на турнирах Большого шлема является Надаль (22).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Cokoviç 21-ci dəfə Böyük Dəbilqə turnirlərinin qalibi olub

Самое читаемое

В Каспийское море выпустили 11 млн экземпляров кутума
В Каспийское море выпустили 11 млн экземпляров кутума
4 июля 2022 г. 02:32
В Саатлы произошло массовое отравление
В Саатлы произошло массовое отравление
4 июля 2022 г. 15:21
Азербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь
ФотоАзербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь
5 июля 2022 г. 10:12
Милан пополнил состав нападающим сборной Бельгии
"Милан" пополнил состав нападающим сборной Бельгии
5 июля 2022 г. 19:10
Агентство господдержки НПО выбрало аудитора
Агентство господдержки НПО выбрало аудитора
6 июля 2022 г. 09:20
37-летний голкипер перешел в «Ренн»
37-летний голкипер перешел в «Ренн»
7 июля 2022 г. 08:46
Министр энергетики Азербайджана примет участие в открытии IGB
Министр энергетики Азербайджана примет участие в открытии IGB
7 июля 2022 г. 11:54
Президент Израиля поздравил Эрдогана с праздником Гурбан
Президент Израиля поздравил Эрдогана с праздником Гурбан
7 июля 2022 г. 20:45
МВФ рекомендует Азербайджану ужесточить денежно-кредитную политику
МВФ рекомендует Азербайджану ужесточить денежно-кредитную политику
8 июля 2022 г. 13:20
Парламентские партии Литвы подпишут меморандум о взаимопонимании в сфере обороны
Парламентские партии Литвы подпишут меморандум о взаимопонимании в сфере обороны
7 июля 2022 г. 06:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi