Джокович выиграл 21-й турнир Большого шлема

Третья ракетка мира серб Новак Джокович в воскресенье победил австралийца Ника Кирьоса в финале Уимблдона и выиграл 21-й титул на турнирах Большого шлема.

Третья ракетка мира серб Новак Джокович в воскресенье победил австралийца Ника Кирьоса в финале Уимблдона и выиграл 21-й титул на турнирах Большого шлема.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в Лондоне.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) в пользу Джоковича, посеянного на турнире под первым номером. Кирьос не попал на соревнованиях в число сеянных. Кирьос автоматически вышел в финал турнира после снятия с соревнований испанца Рафаэля Надаля (второй номер посева).

Отметим, что Джокович в 21-й раз стал победителем турнира Большого шлема и вышел на чистое второе место по этому показателю, обойдя Федерера (20). Лидером по количеству титулов на турнирах Большого шлема является Надаль (22).