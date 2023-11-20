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Джокович в рекордный седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP

Джокович в рекордный седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович обыграл итальянца Янника Синнера в финальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Индивидуальные
20 ноября 2023 г. 01:39
Джокович в рекордный седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP

Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович обыграл итальянца Янника Синнера в финальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Как сообщает Report, соревнования проходили в итальянском Турине.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Джоковича. На групповой стадии Синнер обыграл Джоковича со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).

Сербский теннисист выиграл седьмой титул в нынешнем сезоне, став единоличным лидером по этому показателю. Он обошел вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса, который победил на шести турнирах в 2023 году.

Джокович в седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP и стал рекордсменом соревнований по этому показателю. Ранее он побеждал на турнире в 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022 годах. До этого рекорд принадлежал швейцарцу Роджеру Федереру, который становился победителем турнира шесть раз (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011).

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