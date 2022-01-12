Джокович признал нарушение антиковидных мер

Сербский теннисист Новак Джокович признал, что в декабре дал интервью и участвовал в фотосессии французского издания L'Equipe, зная о положительном ПЦР-тесте на коронавирус

Сербский теннисист Новак Джокович признал, что в декабре дал интервью и участвовал в фотосессии французского издания L'Equipe, зная о положительном ПЦР-тесте на коронавирус. Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Как отмечает издание, по словам журналистки Карен Свини, в Сербии нарушение антиковидных мер предусматривает наказание в виде штрафа или тюремного заключения сроком до трех лет.

Само же издание L'Equipe сообщили, что теннисист не предупредил о своем положительном тесте на коронавирус. Хоть Джокович и был в маске и отказался ее снять, когда его попросили сделать фото во время разговора, однако потом по ходу фотосессии он был без нее.

При этом, сам теннисист также пояснил ситуацию с въездом в Австралию: "Что касается декларации, которую моя команда подала от моего лица — о чем я сказал пограничникам по прибытии, — мой агент искренне просит прощения за допущенную ошибку. Это было ненамеренно. Сегодня моя команда предоставила дополнительную информацию властям Австралии для прояснения этой ситуации".

В данный момент теннисист готовится к Открытому чемпионату Австралии. Согласно решению суда Австралии, его визу аннулировали незаконно, однако спортсмена все же могут депортировать.