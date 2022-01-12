О нас
Report Georgia
Аудио новости

Джокович признал нарушение антиковидных мер

Джокович признал нарушение антиковидных мер Сербский теннисист Новак Джокович признал, что в декабре дал интервью и участвовал в фотосессии французского издания L'Equipe, зная о положительном ПЦР-тесте на коронавирус
Индивидуальные
12 января 2022 г. 11:56
Джокович признал нарушение антиковидных мер

Сербский теннисист Новак Джокович признал, что в декабре дал интервью и участвовал в фотосессии французского издания L'Equipe, зная о положительном ПЦР-тесте на коронавирус. Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Как отмечает издание, по словам журналистки Карен Свини, в Сербии нарушение антиковидных мер предусматривает наказание в виде штрафа или тюремного заключения сроком до трех лет.

Само же издание L'Equipe сообщили, что теннисист не предупредил о своем положительном тесте на коронавирус. Хоть Джокович и был в маске и отказался ее снять, когда его попросили сделать фото во время разговора, однако потом по ходу фотосессии он был без нее.

При этом, сам теннисист также пояснил ситуацию с въездом в Австралию: "Что касается декларации, которую моя команда подала от моего лица — о чем я сказал пограничникам по прибытии, — мой агент искренне просит прощения за допущенную ошибку. Это было ненамеренно. Сегодня моя команда предоставила дополнительную информацию властям Австралии для прояснения этой ситуации".

В данный момент теннисист готовится к Открытому чемпионату Австралии. Согласно решению суда Австралии, его визу аннулировали незаконно, однако спортсмена все же могут депортировать.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
12 января 2022 г. 10:40
В апелляционной жалобе Вугара Сафарли упоминаются Али Гасанов и его сын
В апелляционной жалобе Вугара Сафарли упоминаются Али Гасанов и его сын
11 января 2022 г. 18:46
Проект закона о репродуктивном здоровье будет обсужден в Милли Меджлисе
Проект закона о репродуктивном здоровье будет обсужден в Милли Меджлисе
11 января 2022 г. 15:55
Министр культуры назначил нового советника и заведующих отделами
Министр культуры назначил нового советника и заведующих отделами
11 января 2022 г. 15:50
Из Украины в Азербайджан возвращены до 1,4 тыс. незаконных мигрантов
Из Украины в Азербайджан возвращены до 1,4 тыс. незаконных мигрантов
11 января 2022 г. 14:55
Горнолыжник сборной Азербайджана: Сделаю все возможное, чтобы пробиться на Олимпиаду”
ФотоГорнолыжник сборной Азербайджана: "Сделаю все возможное, чтобы пробиться на Олимпиаду”
10 января 2022 г. 15:10
8-ое заседание Консультативного совета ЮГК состоится в начале февраля
8-ое заседание Консультативного совета ЮГК состоится в начале февраля
10 января 2022 г. 14:04
В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения
В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения
10 января 2022 г. 13:16
Aztelecom открыл филиал в Шуше
Aztelecom открыл филиал в Шуше
6 января 2022 г. 17:04
Эксперты: Реформирование и обновление Минской группы уже невозможно
Эксперты: Реформирование и обновление Минской группы уже невозможно
6 января 2022 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi