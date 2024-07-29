Джокович победил Надаля во втором круге олимпийского теннисного турнира

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл испанского теннисиста Рафаэля Надаля во втором круге олимпийского турнира. Соревнования проходят в Париже.

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл испанского теннисиста Рафаэля Надаля во втором круге олимпийского турнира. Соревнования проходят в Париже.

Как сообщает Report, встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу Джоковича, который выступает на турнире под первым номером посева. Надаль не получил номера посева. В третьем круге серб сыграет с победителем встречи между немцем Домиником Кёпфером и итальянцем Маттео Арнальди, которые выступают на турнире без номера посева.

Эта встреча стала 60-й между Джоковичем и Надалем. 31 победа на счету сербского теннисиста, 29 раз побеждал испанец.