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Джокович победил Надаля во втором круге олимпийского теннисного турнира

Джокович победил Надаля во втором круге олимпийского теннисного турнира Вторая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл испанского теннисиста Рафаэля Надаля во втором круге олимпийского турнира. Соревнования проходят в Париже.
Индивидуальные
29 июля 2024 г. 17:45
Джокович победил Надаля во втором круге олимпийского теннисного турнира

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл испанского теннисиста Рафаэля Надаля во втором круге олимпийского турнира. Соревнования проходят в Париже.

Как сообщает Report, встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу Джоковича, который выступает на турнире под первым номером посева. Надаль не получил номера посева. В третьем круге серб сыграет с победителем встречи между немцем Домиником Кёпфером и итальянцем Маттео Арнальди, которые выступают на турнире без номера посева.

Эта встреча стала 60-й между Джоковичем и Надалем. 31 победа на счету сербского теннисиста, 29 раз побеждал испанец.

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Версия на азербайджанском языке Paris-2024: Novak Cokoviç Rafael Nadalı məğlub edib

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