Джокович назвал лучшего теннисиста в мире

Первая ракетка мира серб Новак Джокович назвал испанца Карлоса Алькараса сильнейшим теннисистом планеты на текущий момент.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович назвал испанца Карлоса Алькараса сильнейшим теннисистом планеты на текущий момент.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , цитирует Джоковича сайт ATP.

"Он (Алькарас) определенно особенный игрок. В столь юном возрасте он уже побил много рекордов, выиграв два турнира серии "Мастерс" в этом году, пару категории ATP 500. Без вопросов, пока что он лучший игрок в мире в этом году с его результатами", - cказал Джокович.

"То, как он справлялся с давлением в нашем матче несколько дней назад, насколько он был спокоен до самого конца, это впечатляло. Он заслужил трофей. Все в его игре действительно впечатляет. Он действительно совершенный игрок, может одинаково хорошо играть как в атаке, так и в обороне. О нем говорит весь спортивный мир", - добавил серб.

Напомним, что на прошлой неделе Алькарас стал победителем "Мастерса" в Мадриде. Для него это пятый титул ATP в одиночном разряде в карьере и четвертый в 2022 году. Испанец, которому 5 мая исполнилось 19 лет, стал самым молодым игроком в эру ATP-тура (с 1990 года), победившим трех игроков из первой пятерки мирового рейтинга на одном турнире. В Мадриде он обыграл испанца Рафаэля Надаля, самого Джоковича и немца Александра Зверева.