Джокович назвал лучшего теннисиста в мире

Первая ракетка мира серб Новак Джокович назвал испанца Карлоса Алькараса сильнейшим теннисистом планеты на текущий момент.
"Он (Алькарас) определенно особенный игрок. В столь юном возрасте он уже побил много рекордов, выиграв два турнира серии "Мастерс" в этом году, пару категории ATP 500. Без вопросов, пока что он лучший игрок в мире в этом году с его результатами", - cказал Джокович.
"То, как он справлялся с давлением в нашем матче несколько дней назад, насколько он был спокоен до самого конца, это впечатляло. Он заслужил трофей. Все в его игре действительно впечатляет. Он действительно совершенный игрок, может одинаково хорошо играть как в атаке, так и в обороне. О нем говорит весь спортивный мир", - добавил серб.
Напомним, что на прошлой неделе Алькарас стал победителем "Мастерса" в Мадриде. Для него это пятый титул ATP в одиночном разряде в карьере и четвертый в 2022 году. Испанец, которому 5 мая исполнилось 19 лет, стал самым молодым игроком в эру ATP-тура (с 1990 года), победившим трех игроков из первой пятерки мирового рейтинга на одном турнире. В Мадриде он обыграл испанца Рафаэля Надаля, самого Джоковича и немца Александра Зверева.