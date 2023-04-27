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Джансу Бекташ: Спасибо президенту Ильхаму Алиеву за приглашение

Джансу Бекташ: Спасибо президенту Ильхаму Алиеву за приглашение Спасибо президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой за приглашение.
Индивидуальные
27 апреля 2023 г. 18:20
Джансу Бекташ: Спасибо президенту Ильхаму Алиеву за приглашение

Спасибо президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой за приглашение.

Как сообщает Report, об этом заявила турецкая спортсменка Джансу Бекташ, завоевавшая золотую медаль на чемпионате Европы в столице Армении Ереване.

"Я горжусь собой. Турция всегда была другом и братом. Я очень люблю азербайджанский народ. Также выражаю благодарность президенту Федерации Талату Унлю. Я посвятила свою медаль Азербайджану. Я счастлива, что сделала это".

Азербайджанская тяжелоатлетка Назиля Исмайлова, в свою очередь, сказала, что очень рада приезду коллеги в Баку: "Я счастлива. Мы дружим с Джансу со времен знакомства на Исламских играх солидарности в Турции".

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Версия на азербайджанском языке Cansu Bektaş: "Dəvət üçün cənab İlham Əliyevə təşəkkür edirəm"

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