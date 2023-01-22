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Джамал Хилл стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

Джамал Хилл стал чемпионом UFC в полутяжелом весе Американец Джамал Хилл победил бразильца Гловера Тейшейру в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе.
Индивидуальные
22 января 2023 г. 10:33
Джамал Хилл стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

Американец Джамал Хилл победил бразильца Гловера Тейшейру в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе.

Как передает Report, спортсмен победил единогласным решением судей.

31-летний Хилл впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе.

Ранее обладателем пояса в этой весовой категории был Иржа Прохазка из Чехии, который позже получил травму и добровольно оставил титул. 11 декабря 2022 года в поединке за чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе встречались россиянин Магомед Анкалаев и поляк Ян Блахович, их поединок завершился вничью, а пояс остался вакантным.

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Версия на азербайджанском языке Camal Hill yarım ağır çəkidə UFC çempionu olub

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