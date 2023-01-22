Джамал Хилл стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

Американец Джамал Хилл победил бразильца Гловера Тейшейру в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе.

Американец Джамал Хилл победил бразильца Гловера Тейшейру в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе.

Как передает Report , спортсмен победил единогласным решением судей.

31-летний Хилл впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе.

Ранее обладателем пояса в этой весовой категории был Иржа Прохазка из Чехии, который позже получил травму и добровольно оставил титул. 11 декабря 2022 года в поединке за чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе встречались россиянин Магомед Анкалаев и поляк Ян Блахович, их поединок завершился вничью, а пояс остался вакантным.