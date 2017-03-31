Двукратный олимпийский чемпион объявил о завершении карьеры

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Двукратный олимпийский чемпион, российский фигурист Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры. Как сообщает Report, об этом спортсмен сообщил в эфире "Матч ТВ".

"Я закончил карьеру в спорте. Открываю свою академию, где буду работать в качестве тренера", - заявил Плющенко. По его словам, он, возможно, отправится на Олимпиаду со спортсменами, если успеет подготовиться. "Уже сейчас есть ребята из других стран, которые хотят со мной заниматься. Есть ребята из России, которые также могут претендовать на попадание в тройку и поехать на Олимпийские игры. Сейчас я полностью занят тренерской работой и параллельно катаюсь в показательных выступлениях", - добавил Плющенко.

В декабре 2016-го Плющенко не вошел в расширенный состав сборной России для участия в ОИ-2018.

Евгений Плющенко - двукратный олимпийский чемпион (2006, 2014), многократный чемпион мира и Европы. Последний раз 34-летний фигурист выходил на лед в рамках официальных соревнований в феврале 2014 года во время Игр в Сочи, где выиграл золото в командном первенстве. После ОИ он перенес операцию в связи с травмой позвоночника и рассказал о намерении выступить на Играх-2018 года в Пхенчхане.