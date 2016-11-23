Двукратный казахстанский олимпийский чемпион лишен завоеванных золотых медалей

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Казахстанский олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Илья Ильин наказан Международным олимпийским комитетом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Олимпийского комитета Казахстана, 28-летний спортсмен лишен золотых медалей, завоеванных на Пекинской олимпиаде 2008-го и Лондонской олимпиаде 2012 годов.

Взятые у выступающего в весовой категории 94 кг спортсмена повторные анализы образцов А и В оказались положительными. Результаты допинг-теста выявили у него следы запрещенного препарата. Принято решение лишить спортсмена не только завоеванных на олимпиаде медалей и дипломов, но и аннулировать результаты.

Решение относительно его дисквалификации вынесет Международная федерация тяжелой атлетики.

Отметим, что в весовой категории 94 кг Азербайджан на Пекинской олимпиаде 2008 года представил Низами Пашаев, а на Лондонской олимпиаде 2012 года - Интигам Заиров. Однако, оба тяжелоатлета не смогли пройти допинг-тест.