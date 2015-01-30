Двукратный чемпион мира заключил контракт с новым клубом

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Губинском олимпийском комплексе прошла пресс-конференция перед предстоящей 31 января встречей на групповом этапе Лиги WSB (Всемирной серии бокса) между азербайджанским клубом "Baku Fires" и казахстанским клубом "Astana Arlans" .

Как сообщает Report, главный менеджер казахстанской команды Серик Сайпиев отметил, что они прибыли в Азербайджан с оптимальным составом.

По словам главного менеджера "Baku Fires" Ризвана Гянджиева, они вновь встретятся со своим основным соперником. В настоящее время клуб "Astana Arlans" возглавляет известный боксер, олимпийский и двукратный чемпион мира.

Р.Гянджиев сказал, что завтра будет очень интересная игра и пригласил болельщиков на встречу.

Он также заявил о переходе из "Baku Fires" в "Gilan" чемпиона Европы и двукратного чемпиона мира, бронзового призера Летних олимпийских игр 2012 года в Лондоне Магомедрасула Меджидова.

Отметим, что игра между "Baku Fires" и "Astana Arlans" начнется завтра в 19:00.