Двукратный чемпион Европы: На "Рио-2016" я не допущу прежней ошибки

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ "Наши тренировки проходят на высоком уровне. Мы работаем над физической и тактической подготовкой. Руководство нашей федерации создало необходимые условия. Остается лишь бороться".

Как сообщает Report, об этом комментируя гейгельский сбор, заявил официальному сайту Федерации борьбы азербайджанский спортсмен по вольной борьбе Джабраил Гасанов.

По словам 26-летнего борца, вместе с кубинскими спортсменами он работает над ошибками: "Сборная Кубы является одной из 4-5 сильнейших команд мира. Об этом знают все страны, где развит этот вид спорта. Сборная Азербайджана ничем не уступает им. Основной вопрос заключается в том, чтобы показать на олимпиаде высокий результат. Для этого мы сделаем все от нас зависящее".

Двукратный чемпион мира сказал, что на этот раз никому не уступит медаль, которую не смог завоевать на Летних олимпийских играх 2012 года в Лондоне. По словам борца, ничего не достается легко: "Все, кто борется на олимпиаде - соперники. Из них хотелось бы отметить представителей США и России. От участников олимпиады ждут золотую медаль. Мы тоже постараемся для этого. На Лондонской олимпиаде 2012 года я был близок к медали. На "Рио-2016" не допущу той же ошибки. Верю, что вернусь в Азербайджан с медалью".

Отметим, что Д.Гасанов в весовой категории 74 кг получил лицензию на Летние олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро на прошедшем в апреле в городе Зренян (Сербия) Европейском квалификационном турнире.