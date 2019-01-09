Двукратная олимпийская чемпионка обвинила тренера в систематических изнасилованиях

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Южнокорейская шорт-трекистка Сим Сок Хи обвинила тренера Чо Чже Бома в сексуальном насилии.

Как сообщает Report со ссылкой на CNA, 21-летняя Сим Сок Хи заявила, что уже четыре года как подвергается сексуальному насилию со стороны тренера.

Адвокат олимпийской чемпионки назвал действия Чо Чже Бома страшным преступлением.

Отметим, что первое золото кореянка выиграла на Играх в Сочи в 2014 году, а вторую золотую медаль - четыре года спустя, выступая в Пхенчхане.