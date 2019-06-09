Двое борцов сборной Азербайджана стали чемпионами Европы

Двое борцов сборной Азербайджана завоевали золотые медали на юношеском Чемпионате Европы в городе Понтеведра, Испания.

Как передаёт Report, олимпийский чемпион среди несовершеннолетних Туран Байрамов поднялся на самую высокую ступень пьедестала в весовой категории 65 кг. В решающем поединке Байрамов одолел представителя России по принципу последнего очка и стал чемпионом Европы.

Вторую золотую медаль сборной принёс Абубакр Абакаров, выступающий в весовой категории 79 кг. В финальном бое он также победил спортсмена из России и стал чемпионом Европы.

В весовой категории 70 кг Эльмар Кязымов проиграл в первом же поединке. И несмотря на дальнейшее выступление в утешительном раунде, спортсмен в итоге занял 5-е место.