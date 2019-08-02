Двое азербайджанских борцов вышли в финал чемпионата мира

Двое азербайджанских борцов вышли в финал проходящего в Софии (Болгария) юношеского чемпионата мира.

Как сообщает Report, это Зия Бабашов (48 кг) и Нихад Мамедли (55 кг).

Зия Бабашов был сильнее борцов из Болгарии, Южно-Африканской Республики и Индии. На встрече за золотую медаль он попытается обыграть иранца Амиррзу Магомедрзу.

Что касается Нихада Мамедли, он не дал шансов борцам из Украины, Турции, Беларуси и Узбекистана. В решающем поединке он встретится с Правином Пандурангом (Индия).

Выступающий в весовой категории 65 кг Хасай Гасанли в 1/4 финала проиграл Ходжату Гасану.

Отметим, что на чемпионате мира спортсмен по вольной борьбе Джабраил Гаджиев (65 кг) стал обладателем золотой, а Мурад Агвердиев (45 кг) бронзовой медали.