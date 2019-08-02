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Двое азербайджанских борцов вышли в финал чемпионата мира

Двое азербайджанских борцов вышли в финал чемпионата мира

Двое азербайджанских борцов вышли в финал проходящего в Софии (Болгария) юношеского чемпионата мира.

Как сообщает Report, это Зия Бабашов (48 кг) и Нихад Мамедли (55 кг). 

Зия Бабашов был сильнее борцов из Болгарии, Южно-Африканской Республики и Индии. На встрече за золотую медаль он попытается обыграть иранца Амиррзу Магомедрзу. 

Что касается Нихада Мамедли, он не дал шансов борцам из Украины, Турции, Беларуси и Узбекистана. В решающем поединке он встретится с Правином Пандурангом (Индия). 

Выступающий в весовой категории 65 кг Хасай Гасанли в 1/4 финала проиграл Ходжату Гасану. 

Отметим, что на чемпионате мира спортсмен по вольной борьбе Джабраил Гаджиев (65 кг) стал обладателем золотой, а Мурад Агвердиев (45 кг) бронзовой медали. 

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