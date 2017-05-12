Двое азербайджанских шахматистов принимают участие во втором этапе шахматного Гран-при в Москве

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Cегодня в Москве стартует второй этап шахматного Гран-при. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в московском этапе принимают участие 18 шахматистов, в том числе двое из Азербайджана - Шахрияр Мамедьяров и Теймур Раджабов.

В течение 10 дней, что будет длиться московский этап, 18 участников сыграют по девять партий по швейцарской системе, которая позволяет для определения победителей обойтись меньшим числом туров при большем количестве участников.

Серия Гран-при ФИДЕ проводится в четыре этапа и является частью чемпионского цикла.

В качестве городов-хозяев выбраны четыре крупнейших мировых шахматных центров Шарджа (ОАЭ), Москва (Россия), Женева (Швейцария) и Пальма-де-Майорка (Испания).

Этап в Москве стал вторым в этой серии. По его итогам будут определены два шахматиста, которые получат пропуск на претендентский турнир, где восемь участников выяснят, кто получит возможность поспорить с американцем Магнусом Карлсеном за звание сильнейшего шахматиста планеты. Турнир претендентов пройдет в марте 2018 года. Организатором соревнований является компания World Chess, которой принадлежат коммерческие права на проведение всех турниров чемпионского цикла.