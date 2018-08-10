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    Двое азербайджанских атлетов завоевали на чемпионате Европы путевку в финал

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ На проходящем в столице Германии Берлине чемпионате Европы азербайджанские атлеты Назим Бабаев и Алексис Копельо завоевали путевку в финал. 

    Как сообщает Report, они прошли в финал в соревнованиях по тройному прыжку. 

    В своей группе Копельо обыграл всех соперников с показателем 16,82 м. Что касается Н.Бабаева, он достиг решающего этапа, показав результат 16,54 м.  

    Отметим, что финал соревнований по тройному прыжку будет организован 12 августа. 

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