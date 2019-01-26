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    Двенадцатилетний школьник застрелил американского боксёра

    В американском штате Техас профессиональный 24-летний боксёр Джон Ванметер был застрелен в собственном доме

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В американском штате Техас профессиональный 24-летний боксёр Джон Ванметер был застрелен в собственном доме.

    Как передаёт Report со ссылкой на «Спорт-экспресс», Boxingscene сообщает, что по подозрению в убийстве задержан 12-летний школьник.

    Спортсмен отдыхал вместе со своей девушкой у себя дома, когда услышал, что кто-то пытается пробраться в жилище.

    Мужчина отправился проверить, что происходит, а его девушка вызвала полицию. В какой-то момент раздался выстрел. Боксёра обнаружили на полу с огнестрельным ранением головы.

    Прибывшие на место полицейские и задержали 12-летнего ребёнка, который, по словам очевидцев, пытался скрыться с места преступления.

    Самого Ванметера госпитализировали, но по дороге в больницу он скончался.

    По законам штата Техас мальчику грозит до 40 лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что женщина погибла при стрельбе на парковке возле церкви в Техасе.

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