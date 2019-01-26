Двенадцатилетний школьник застрелил американского боксёра

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В американском штате Техас профессиональный 24-летний боксёр Джон Ванметер был застрелен в собственном доме.

Как передаёт Report со ссылкой на «Спорт-экспресс», Boxingscene сообщает, что по подозрению в убийстве задержан 12-летний школьник.

Спортсмен отдыхал вместе со своей девушкой у себя дома, когда услышал, что кто-то пытается пробраться в жилище.

Мужчина отправился проверить, что происходит, а его девушка вызвала полицию. В какой-то момент раздался выстрел. Боксёра обнаружили на полу с огнестрельным ранением головы.

Прибывшие на место полицейские и задержали 12-летнего ребёнка, который, по словам очевидцев, пытался скрыться с места преступления.

Самого Ванметера госпитализировали, но по дороге в больницу он скончался.

По законам штата Техас мальчику грозит до 40 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что женщина погибла при стрельбе на парковке возле церкви в Техасе.