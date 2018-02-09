Две азербайджанские спортсменки завоевали лицензию на олимпиаду - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанские спортсменки завоевали пока 2 лицензии на предстоящие в Буэнос-Айресе (Аргентина) III Летние юношеские Олимпийские игры 2018 года.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Национальном олимпийском комитете.

Это - спортсменка по настольному теннису Жинг Нинг и пловчиха Фатима Алкеремова. Предполагается, что до начала олимпиады количество лицензий возрастет.

Отметим, что III Летние юношеские Олимпийские игры пройдут 6-18 октября 2018 года.