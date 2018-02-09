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    Две азербайджанские спортсменки завоевали лицензию на олимпиаду - ОФИЦИАЛЬНО

    Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанские спортсменки завоевали пока 2 лицензии на предстоящие в Буэнос-Айресе (Аргентина) III Летние юношеские Олимпийские игры 2018 года.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Национальном олимпийском комитете.

    Это - спортсменка по настольному теннису Жинг Нинг и пловчиха Фатима Алкеремова. Предполагается, что до начала олимпиады количество лицензий возрастет.

    Отметим, что III Летние юношеские Олимпийские игры пройдут 6-18 октября 2018 года. 

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