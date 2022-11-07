Две азербайджанские гимнастки завоевали "золото" на международном турнире

Две гимнастки сборной Азербайджана по художественной гимнастике завоевали золотые медали на международном турнире Dalia Kutkaite в литовском Вильнюсе.

Две гимнастки сборной Азербайджана по художественной гимнастике завоевали золотые медали на международном турнире Dalia Kutkaite в литовском Вильнюсе.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации гимнастики, Алина Мамедова завоевала "золото" в многоборье, упражнениях с мячом (26.150 очков) и булавами (26.250 очков).

Камилла Сеидзаде завоевала золотую медаль в упражнениях с лентой (24.850 очков) и серебряную – с обручем (24.000 очков).

Лейли Агазаде завоевала серебряную медаль в упражнениях с лентой (27.850 очков), в упражнениях с обручем (27.050 очков), мячом (27.800 очков), булавами (24.600 очков) стала обладательницей бронзовой медали.

Алина Мамедова также была награждена титулом "Мисс экспрессия".