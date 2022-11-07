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Две азербайджанские гимнастки завоевали "золото" на международном турнире

Две азербайджанские гимнастки завоевали "золото" на международном турнире Две гимнастки сборной Азербайджана по художественной гимнастике завоевали золотые медали на международном турнире Dalia Kutkaite в литовском Вильнюсе.
Индивидуальные
7 ноября 2022 г. 11:18
Две азербайджанские гимнастки завоевали золото на международном турнире

Две гимнастки сборной Азербайджана по художественной гимнастике завоевали золотые медали на международном турнире Dalia Kutkaite в литовском Вильнюсе.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации гимнастики, Алина Мамедова завоевала "золото" в многоборье, упражнениях с мячом (26.150 очков) и булавами (26.250 очков).

Камилла Сеидзаде завоевала золотую медаль в упражнениях с лентой (24.850 очков) и серебряную – с обручем (24.000 очков).

Лейли Агазаде завоевала серебряную медаль в упражнениях с лентой (27.850 очков), в упражнениях с обручем (27.050 очков), мячом (27.800 очков), булавами (24.600 очков) стала обладательницей бронзовой медали.

Алина Мамедова также была награждена титулом "Мисс экспрессия".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın iki bədii gimnastı beynəlxalq turnirdə qızıl medal qazanıb

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