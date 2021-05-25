Два наших парадзюдоиста вышли в финал Гран-При в Баку

Соперницей Велиевой в решающей встрече станет Парвина Самандарова

В Баку стартовал международный Гран-при по парадзюдо.

Как сообщает Report, на соревнованиях, проводимых в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева, Азербайджан представляют 18 спортсменов.

В первый день на татами вышли 6 парадзюдоистов в 10 весовых категориях.

В соревнованиях мужчин Намик Аббаслы вышел в финал. Выступая в категории до 66 кг, Аббаслы, обыграв сначала Учкуна Каранбаева (Узбекистан), а затем Азамата Турумбетова (Казахстан) и Давида Хораву (Украина), сразится за золотую медаль с узбеком Уткиржоном Нигматовым.

В женских соревнованиях Севда Велиева (57 кг) вышла в финал. В 1/4 финала она победила Лусию Араужо (Бразилия), а в полуфинале - Зейнел Челик (Турция). Соперницей Велиевой в решающей встрече станет Парвина Самандарова.