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Два известных бойца UFC приедут в Баку

Два известных бойца UFC приедут в Баку Два известных бойца UFC приедут в Баку
Индивидуальные
4 июня 2025 г. 16:22
Два известных бойца UFC приедут в Баку

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в суперлегком весе, грузинский спортсмен Мераб Двалишвили и бывший чемпион в полусреднем весе, американец Белал Мухаммад станут звездными гостями турнира UFC в Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Операционной компании Baku City Circuit.

Главным поединком вечера станет бой между бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе Джамалом Хиллом и бывшим претендентом на титул Халилом Раунтри. Вторым по значимости боем вечера будет поединок в легком весе между азербайджанцем Рафаэлем Физиевым и представителем Чили Игнасио Бахамондесом.

На турнире также выступят представители Азербайджана Назим Садыхов и Тофик Мусаев. Их соперниками станут бразилец Николас Мотта и представитель Кыргызстана Мыктыбек Оролбай соответственно.

Отметим, что турнир состоится 21 июня в Baku Crystal Hall.

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Версия на азербайджанском языке UFC-nin iki məşhur döyüşçüsü Bakıya gələcək

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