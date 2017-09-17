Два дзюдоиста из Баку заняли призовые места на Чемпионате в Киеве

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Киев. 17 сентября. REPORT.AZ/ 16 сентября в Киеве в Олимпийском колледже им. Ивана Поддубного состоялся открытый Чемпионат по дзюдо среди юношей 2003-2005, 2006-2007, 2008-2009 г.р. и девушек 2003-2005 г.р.

Как сообщает украинский бюро Report, на Чемпионат приехали команды из других стран, в том числе команда из Азербайджана.

Представители Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины приехали поддержать своих соотечественников. Они также вручили подарки спортивного назначения дзюдоистам из Баку.

Выступая на открытии Чемпионата, заместитель главы ОДАУ Эльшад Ибрагимов отметил, что международные турниры объединяют людей независимо от национальности, религии или политических убеждений.

"Когда мы узнали о том, что приедет команда из Баку, приняли решение поддержать соотечественников. Уверен, что подобные международные турниры только укрепляют дружбу между странами, в частности между Украиной и Азербайджаном. Такие мероприятия показывают нашу страну как гостеприимную, готовую обмениваться опытом с зарубежными спортсменами", - заявил Эльшад Ибрагимов.

Команда из восьми юношей из Азербайджана приехала под руководством Заслуженного тренера Азербайджана, мастера спорта по дзюдо Рафаеля Шахвердиева. Они представляют бакинский спортивный клуб «Hedef idman klubu».

«Наш спортивный клуб недавно открылся. Раньше мы выступали от клуба «Нефтчи». Но среди юношей из команды, которая приехала сегодня на Чемпионат есть те, кто уже выступал на международных турнирах, а для кого-то это было впервые», - прокомментировал Report Рафаель Шахвердиев.

В итоге, Таргулиев Нахид занял первое место в весовой категории 46 кг и Байрамли Алияр занял второе место в весовой категории 50 кг.

Также представитель азербайджанской диаспоры в Украине Анар Нифтуллаев занял первое место в весовой категории 42 кг. Он тренируется в спортивном клубе дзюдо «Мастер», его личным тренером является Шухрат Халматов.