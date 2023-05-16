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Два борца из Азербайджана вышли в финал международного турнира

Два борца из Азербайджана вышли в финал международного турнира Два борца греко-римского стиля из Азербайджана вышли в финал международного турнира, посвященного памяти олимпийского чемпиона и чемпиона мира по греко-римской борьбе Жаксылыка Ушкемпирова.
Индивидуальные
16 мая 2023 г. 18:50
Два борца из Азербайджана вышли в финал международного турнира

Два борца греко-римского стиля из Азербайджана вышли в финал международного турнира, посвященного памяти олимпийского чемпиона и чемпиона мира по греко-римской борьбе Жаксылыка Ушкемпирова.

Как сообщает Report, право на участие в решающем поединке получили члены сборной U-20 Руслан Нуруллаев (72 кг) и Исмаил Рзаев (82 кг), победившие всех своих соперников на соревнованиях в Астане.

Под руководством старшего тренера Нураддина Раджабова, тренеров Эмина Ахмедова и Тураджа Гусейнли за бронзовую медаль будут бороться Фарид Садыхлы (55 кг) и Мухаммед Гасымзаде (63 кг).

Каждый из четырех спортсменов выйдет на матч за медали 17 мая. В этот день также будет дан старт в весовых категориях 60, 67, 77, 87 и 130 кг.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın iki güləşçisi beynəlxalq turnirin finalına yüksəlib

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