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Два азербайджанских спортсмена вышли в финал лицензионного турнира

Два азербайджанских спортсмена вышли в финал лицензионного турнира Азербайджанские паралимпийцы Бахруз Мирзоев (BC-4) и Сона Агаева (BC-2) вышли в финал чемпионата “Intercontinental Challenger” в Загребе (Хорватия).
Индивидуальные
6 апреля 2022 г. 18:35
Два азербайджанских спортсмена вышли в финал лицензионного турнира

Азербайджанские паралимпийцы Бахруз Мирзоев (BC-4) и Сона Агаева (BC-2) вышли в финал чемпионата “Intercontinental Challenger” в Загребе (Хорватия).

Как сообщает Report, в финале Мирзоев встретится с украинцем Артемом Колинко, а Агаева - с португалкой Аной Коррейей.

Другой спортсмен Орхан Керимов (BC-2) сразится за бронзовую медаль с Йозефом Забкой из Чехии.

Финальная встреча пройдет 7 апреля в 19:00, а матч за бронзовую медаль начнется в 18:00.

Соревнование дает право на получение лицензионных баллов на летние Паралимпийские игры 2024 года в Париже.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın iki idmançısı lisenziya turnirində finala yüksəlib

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