Два азербайджанских спортсмена вышли в финал лицензионного турнира

Азербайджанские паралимпийцы Бахруз Мирзоев (BC-4) и Сона Агаева (BC-2) вышли в финал чемпионата “Intercontinental Challenger” в Загребе (Хорватия).

Азербайджанские паралимпийцы Бахруз Мирзоев (BC-4) и Сона Агаева (BC-2) вышли в финал чемпионата “Intercontinental Challenger” в Загребе (Хорватия).

Как сообщает Report, в финале Мирзоев встретится с украинцем Артемом Колинко, а Агаева - с португалкой Аной Коррейей.

Другой спортсмен Орхан Керимов (BC-2) сразится за бронзовую медаль с Йозефом Забкой из Чехии.

Финальная встреча пройдет 7 апреля в 19:00, а матч за бронзовую медаль начнется в 18:00.

Соревнование дает право на получение лицензионных баллов на летние Паралимпийские игры 2024 года в Париже.