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    ​Два азербайджанских самбиста стали чемпионами мира

    На прошедшем в Латвии престижном соревновании завоевано 6 медалей

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ На прошедшем в Риге чемпионате мира сборная Азербайджана, сформированная из юных и молодых самбистов, завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

    Как сообщает Report, 4 медали завоеваны в борьбе среди подростков.

    Соревнующийся в весовой категории 56 кг Нариман Ахмедов одержал в финале победу над представителем России Владимиром Мнацаканяном и возвысился до самой высокой ступени почетного пьедестала. Рашад Дуньямалыев (52 кг) завоевал серебряную, а Алиш Юсифов (48 кг) и Аслан Мирзоев (87 кг) - бронзовые медали.

    В соревнованиях среди молодежи Илькин Бабазаде (60 кг) завоевал золотую, а Амрах Байрамов (57 кг) - серебряную медаль.

    Отметим, что азербайджанские самбисты боролись на чемпионате мира под руководством Ягуба Абдуллаева.

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