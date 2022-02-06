Два азербайджанских дзюдоиста вышли в финал "Большого шлема"

Три азербайджанских дзюдоиста выступают во второй день турнира "Большого шлема", проходящего в Париже (Франция).

Три азербайджанских дзюдоиста выступают во второй день турнира "Большого шлема", проходящего в Париже (Франция).

Как передает Report, Мамедали Мехтиев (90 кг) одолел Рафаэля Македо (Бразилия), Михаэля Зганга (Турция) и Беку Гвиниашвили (Грузия), тем самым выйдя выйдя в финал.

Зелим Коцоев (100 кг) проиграл в первом круге Петру Кучере (Польша).

Ушанги Кокаури (+100 кг) выиграв у Марвина Гадье (Монако), Эмре Санала (Турция) и Мин-Йонг Кима (Южная Корея), выступит в решающем поединке.

Отметим, что Карамат Гусейнов (60 кг), Хидаят Гейдаров и Рустам Оруджев (оба - 66 кг) в первый день турнира "Большого шлема" остались без медалей.