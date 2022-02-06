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Два азербайджанских дзюдоиста вышли в финал "Большого шлема"

Два азербайджанских дзюдоиста вышли в финал "Большого шлема" Три азербайджанских дзюдоиста выступают во второй день турнира "Большого шлема", проходящего в Париже (Франция).
Индивидуальные
6 февраля 2022 г. 18:00
Два азербайджанских дзюдоиста вышли в финал Большого шлема

Три азербайджанских дзюдоиста выступают во второй день турнира "Большого шлема", проходящего в Париже (Франция).

Как передает Report, Мамедали Мехтиев (90 кг) одолел Рафаэля Македо (Бразилия), Михаэля Зганга (Турция) и Беку Гвиниашвили (Грузия), тем самым выйдя выйдя в финал.

Зелим Коцоев (100 кг) проиграл в первом круге Петру Кучере (Польша).

Ушанги Кокаури (+100 кг) выиграв у Марвина Гадье (Монако), Эмре Санала (Турция) и Мин-Йонг Кима (Южная Корея), выступит в решающем поединке.

Отметим, что Карамат Гусейнов (60 кг), Хидаят Гейдаров и Рустам Оруджев (оба - 66 кг) в первый день турнира "Большого шлема" остались без медалей.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Azərbaycanın 2 cüdoçusu finala yüksəlib

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