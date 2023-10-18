Два азербайджанских дзюдоиста вошли в первую тройку мирового олимпийского рейтинга

Два азербайджанских дзюдоиста вошли в первую тройку мирового олимпийского рейтинга.

Два азербайджанских дзюдоиста вошли в первую тройку мирового олимпийского рейтинга.

Как сообщает Report, это отражено в списке, опубликованном Международной федерацией дзюдо (IJF).

Хидаят Гейдаров (73 кг) расположился на второй строчке рейтинга с 3 398 очками, Зелим Коцоев (100 кг) - на третьей с 3 560 очками.

Балабей Агаев (60 кг) занимает пятую строчку рейтинга с 2 688 очками, а Туран Байрамов в том же весе 17-ую строчку с 1 735 очками.

Среди дзюдоисток Лейла Алиева (48 кг) расположилась на 22-й строчке рейтинга с 1 568 очками, а Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) - на 15-й строчке с 1 640 очками.