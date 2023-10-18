О нас

Два азербайджанских дзюдоиста вошли в первую тройку мирового олимпийского рейтинга

Два азербайджанских дзюдоиста вошли в первую тройку мирового олимпийского рейтинга Два азербайджанских дзюдоиста вошли в первую тройку мирового олимпийского рейтинга.
Индивидуальные
18 октября 2023 г. 13:38
Два азербайджанских дзюдоиста вошли в первую тройку мирового олимпийского рейтинга

Два азербайджанских дзюдоиста вошли в первую тройку мирового олимпийского рейтинга.

Как сообщает Report, это отражено в списке, опубликованном Международной федерацией дзюдо (IJF).

Хидаят Гейдаров (73 кг) расположился на второй строчке рейтинга с 3 398 очками, Зелим Коцоев (100 кг) - на третьей с 3 560 очками.

Балабей Агаев (60 кг) занимает пятую строчку рейтинга с 2 688 очками, а Туран Байрамов в том же весе 17-ую строчку с 1 735 очками.

Среди дзюдоисток Лейла Алиева (48 кг) расположилась на 22-й строчке рейтинга с 1 568 очками, а Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) - на 15-й строчке с 1 640 очками.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın iki cüdoçusu olimpiya dünya reytinqində ilk "3-lük"də qərarlaşıb

Другие новости из категории

Известный футболист признал вину по делу о ставках
Известный футболист признал вину по делу о ставках
18 октября 2023 г. 08:58
​​​​​​​В Азербайджане организован автопробег внедорожников Defender
Фото​​​​​​​В Азербайджане организован автопробег внедорожников Defender
16 октября 2023 г. 12:38
Азербайджанские гимнасты примут участие в чемпионате Европы в Болгарии
Азербайджанские гимнасты примут участие в чемпионате Европы в Болгарии
16 октября 2023 г. 11:36
На церемонии закрытия Чемпионата мира ФИДЕ по рапиду и блицу дважды исполнен гимн Азербайджана
ФотоНа церемонии закрытия Чемпионата мира ФИДЕ по рапиду и блицу дважды исполнен гимн Азербайджана
16 октября 2023 г. 11:15
Азербайджанский борец во второй раз подряд стал чемпионом мира
Азербайджанский борец во второй раз подряд стал чемпионом мира
16 октября 2023 г. 01:19
Бадминтонист Азербайджана заработал рейтинговые очки
Бадминтонист Азербайджана заработал рейтинговые очки
16 октября 2023 г. 00:44
Азербайджанский шахматист стал чемпионом мира
Азербайджанский шахматист стал чемпионом мира
15 октября 2023 г. 19:33
Азербайджанские дзюдоистки примут участие в Кубке Европы
Азербайджанские дзюдоистки примут участие в Кубке Европы
13 октября 2023 г. 12:37
Кубок Европы: еще два азербайджанских боксера обеспечили себе медали
Кубок Европы: еще два азербайджанских боксера обеспечили себе медали
13 октября 2023 г. 10:09
Азербайджанская шахматистка стала чемпионкой мира
Азербайджанская шахматистка стала чемпионкой мира
12 октября 2023 г. 22:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi