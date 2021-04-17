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Два азербайджанских дзюдоиста покинули чемпионат Европы

Два азербайджанских дзюдоиста покинули чемпионат Европы Сегодня еще два азербайджанских дзюдоиста приняли участие в чемпионате Европы в столице Португалии Лиссабоне.
Индивидуальные
17 апреля 2021 г. 15:58
Два азербайджанских дзюдоиста покинули чемпионат Европы

Сегодня еще два азербайджанских дзюдоиста приняли участие в чемпионате Европы в столице Португалии Лиссабоне.

Как сообщает Report, во второй день соревнований в весовой категории 81 кг испытали свои силы Хидаят Гейдаров и Мурад Фатиев.

Гейдаров, одержавший в 1/16 финала победу над немцем Никласом Блохлом, в следующем раунде уступил представителю Бельгии Матиасу Кассе в борьбе за "золотое очко".

Фатиев также начал борьбу с 1/16 финала. Дзюдоист рано завершил выступление, проиграв в первой встрече турецкому борцу Ведату Албайраку.

Чемпионат Европы завершится 18 апреля. Азербайджан на чемпионате представлен 9 дзюдоистами. В первый день соревнований Керамет Гусейнов (60 кг) завоевал бронзовую медаль.

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Версия на азербайджанском языке İki cüdoçumuz Avropa çempionatı ilə erkən vidalaşdı

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