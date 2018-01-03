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    Два азербайджанских борца заключили контракты с индийскими клубами

    Гаджи Алиев заработает 36 тысяч долларов, а Асланбек Алборов - 28 тысяч долларов© Report/ Orkhan Azim

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Два азербайджанских борца по вольной борьбе примут участие в стартующей 9 января Лиге Индии. Как сообщает Report, это трехкратный чемпион мира Гаджи Алиев и призер чемпионата мира Асланбек Алборов.

    Определившийся в весовой категории 65 кг Алиев подписал контракт на сумму 36 тысяч долларов. Стоимость контракта Алборова (92 кг) - 28 тысяч долларов. Они выступят в составе разных клубов.

    Согласно правилам, в составе каждого клуба должны выступить 5 мужчин и 4 женщины.

    Отметим, что турнир под названием Pro Wrestling League проводится 3-й год.

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