Два азербайджанских борца заключили контракты с индийскими клубами

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Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Два азербайджанских борца по вольной борьбе примут участие в стартующей 9 января Лиге Индии. Как сообщает Report, это трехкратный чемпион мира Гаджи Алиев и призер чемпионата мира Асланбек Алборов.

Определившийся в весовой категории 65 кг Алиев подписал контракт на сумму 36 тысяч долларов. Стоимость контракта Алборова (92 кг) - 28 тысяч долларов. Они выступят в составе разных клубов.

Согласно правилам, в составе каждого клуба должны выступить 5 мужчин и 4 женщины.

Отметим, что турнир под названием Pro Wrestling League проводится 3-й год.