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Два азербайджанских борца вышли в финал международного турнира

Два азербайджанских борца вышли в финал международного турнира Два азербайджанских борца греко-римского стиля вышли в финал международного мемориала Яшар Догу-Вехби Эмре-Хамит Каплан в Стамбуле.
Индивидуальные
24 февраля 2022 г. 17:49
Два азербайджанских борца вышли в финал международного турнира

Два азербайджанских борца греко-римского стиля вышли в финал международного мемориала Яшар Догу-Вехби Эмре-Хамит Каплан в Стамбуле.

Как передает Report, выступающие в весовой категории 87 кг Ислам Аббасов и в весовой категории 130 кг Бека Канделаки поборются за золото.

Аббасов последовательно одолел Нурбека Хашимбекова (Узбекистан), Умута Давудова (Казахстан) и Али Дженгиза (Турция), завоевав путевку на решающую встречу. В финале его соперником станет Зураби Датунашвили (Грузия).

Кандалаки вышел в финал, одолев Николаоса Нтуниаса (Греция), Рафаля Андрея Краевского (Польша) и Рзу Каяалпа (Турция). В решающей встрече он выступит против Османа Йылдырыма (Турция).

Выступающий в весовой категории 60 кг Элданиз Азизли в первом туре одолел Фируза Тухтаева (Узбекистан), в следующей встрече уступил Экрему Озтюрку (Турция). Азизли померится силами с Гьянендером Гьянендери (Индия) за бронзовую медаль.

Выступающий в весовой категории 63 кг Талех Мамедов в классификационном этапе проиграл Исламджану Бахрамову (Узбекистан). Его соперник вышел в финал, в связи с чем Мамедов принял участие в утешительной встрече, на которой одолел Рахмана Билиджи (Турция). В борьбе за третье место ему будет противостоять Дастан Кадыров (Кыргызстан).

Другие выступавшие в турнире борцы греко-римского стиля Ибрагим Нуруллаев (55 кг), Намаз Рустамов (67 кг) и Мурад Локьяев (97 кг) завершили встречи без медалей.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın iki güləşçisi beynəlxalq turnirdə finala yüksəlib

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