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Два азербайджанских борца вольного стиля завоевали бронзовые медали на ЧМ

Два азербайджанских борца вольного стиля завоевали бронзовые медали на ЧМ Два азербайджанских борца вольного стиля завоевали бронзовые медали на чемпионате мира среди юношей до 23 лет в испанском городе Понтеведре.
Индивидуальные
22 октября 2022 г. 22:36
Два азербайджанских борца вольного стиля завоевали бронзовые медали на ЧМ

Два азербайджанских борца вольного стиля завоевали бронзовые медали на чемпионате мира среди юношей до 23 лет в испанском городе Понтеведре.

Как передает Report, выступавший в весовой категории до 70 кг Кянан Хейбатов сегодня вышел на утешительный поединок.

В борьбе за бронзовую медаль азербайджанский вольник одолел ланкицйа Лахура Вадьюса, а также Озорбека Токтомамбетова из Кыргызстана. Таким образом К. Хейбатов завоевал "бронзу" чемпионата мира.

Ислам Ильясов, выступавший в весовой категории 97 кг, также взял бронзовую медаль, победив Андро Маргишвили из Грузии со счетом 7:0.

Отметим, что азербайджанские борцы греко-римского стиля Нихад Гулузаде (55 кг) и Нихат Мамедли (60 кг) завоевали серебряные медали, а Гурбан Гурбанов (72 кг) – золотоую. Среди женщин-борцов "серебро" мирового первенства взяла Нигяр Мирзазаде (65 кг).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın iki sərbəst güləşçisi dünya çempionatında bürünc medal qazanıb

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