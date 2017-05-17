Два азербайджанских борца греко-римского стиля вышли в финал

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ На IV Играх исламской солидарности "Баку-2017" стартовали соревнования по борьбе.

Как сообщает Report, в первый день соревнований борцы греко-римского стиля будут выступать в 4 весовых категориях.

Азербайджанские представители Рафиг Гусейнов (80 кг) и Орхан Нуриев (98 кг) вышли в финал. Мурад Мамедов (59 кг) и Расул Цунаев (71 кг) проиграли в полуфинале. Они будут бороться за бронзовую медаль.

Греко-римская борьба

59 кг

Встреча за бронзовую медаль: Мурад Мамедов - Мустафа Султан Райек Аль-Гаде (Иордания)

1/2 финала. Мурад Мамедов - Каныбек Йолчубеков (Кыргызстан) - 3:5

1/4 финала. Мурад Мамедов - Мохаммад Нурбахш (Иран) - 10:4

71 кг

Встреча за бронзовую медаль: Расул Чунаев - Илькер Сонмез (Турция)

1/2 финала. Расул Чунаев - Мухаммедали Герали (Иран) - 5:6

1/4 финала. Расул Чунаев - Акрем Буджемлин (Алжир) - 8:0 (победа раньше времени)

80 кг

ФИНАЛ. Рафиг Гусейнов - Юсеф Гадериан (Иран)

1/2 финала. Рафиг Гусейнов - Башир Сид Азара (Алжир) - 10:1

1/4 финала. Рафиг Гусейнов - Атабек Азисбеков (Кыргызстан) - 5:1

98 кг

ФИНАЛ. Орхан Нуриев - Узур Джузурбеков (Кыргызстан)

1/2 финала. Орхан Нуриев - Рустам Ассакалов (Узбекистан) - 5:0

1/4 финала. Орхан Нуриев - Тайаб Раза (Пакистан) - 9:0

Арена имени Гейдара Алиева