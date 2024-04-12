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Два азербайджанских боксера вышли в финал чемпионата Европы

Два азербайджанских боксера вышли в финал чемпионата Европы В хорватском Порече стартовали полуфинальные поединки молодежного чемпионата Европы по боксу.
Индивидуальные
12 апреля 2024 г. 21:51
Два азербайджанских боксера вышли в финал чемпионата Европы

В хорватском Порече стартовали полуфинальные поединки молодежного чемпионата Европы по боксу.

Как передает Report, на пути к финалу на ринг вышли два азербайджанских спортсмена.

В весовой категории 48 кг Билалхабаши Назаров в полуфинале встретился с Фрихахом Исмаэлем Маграу (Испания). Наш боксер, завершивший все 3 раунда в свою пользу, одержал победу со счетом 5:0 (29:28, 30:27, 30:26, 30:27, 30:27). В финале он выяснит свои отношения с Александром Зверевым (Украина).

Другой член команды Омар Асланлы (54 кг) также победил. В полуфинале он обыграл болгарина Атанаса Динкова со счетом 5:0 (30:25, 29:26, 29:26, 30:25, 30:25). В поединке за золотую медаль Асланлы встретится с Максимом Чекиным (Украина).

Финальные бои на ЧЕ пройдут 14 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın iki boksçusu Avropa çempionatının finalına yüksəlib

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