Глава UFC: повторный бой Макгрегора и Нурмагомедова состоится в 2019 году

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Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что между действующим чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоится повторный бой.
Как передает Report, об этом сообщает TMZ.
«Думаю, что они вновь встретятся в 2019 году. Если всё пойдёт по плану, то бой состоится», — заявил Уайт.
Предыдущий поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся 6 октября 2018 года. Победу в нём одержал российский борец.
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