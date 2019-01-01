Глава UFC: повторный бой Макгрегора и Нурмагомедова состоится в 2019 году

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что между действующим чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоится повторный бой.

Как передает Report, об этом сообщает TMZ.

«Думаю, что они вновь встретятся в 2019 году. Если всё пойдёт по плану, то бой состоится», — заявил Уайт.

Предыдущий поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся 6 октября 2018 года. Победу в нём одержал российский борец.