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    Допинг-пробы Нурмагомедова перед боем показали отрицательный результат

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Допинг-пробы Хабиба Нурмагомедова перед боем с ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229 дали отрицательный результат.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь семьи Нурмагомедовых Арслан Доциев.

    Главным событием вечера станет поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором. Появление бойцов на арене ожидается около 8:00 по бакинскому времени.

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