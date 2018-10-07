Допинг-пробы Нурмагомедова перед боем показали отрицательный результат

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Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Допинг-пробы Хабиба Нурмагомедова перед боем с ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229 дали отрицательный результат.
Как передает Report, об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь семьи Нурмагомедовых Арслан Доциев.
Главным событием вечера станет поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором. Появление бойцов на арене ожидается около 8:00 по бакинскому времени.
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