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Дочь министра обороны России избрана президентом федерации

Дочь министра обороны России избрана президентом федерации очь министра обороны РФ Сергея Шойгу была единственным претендентом на этот пост
Индивидуальные
5 декабря 2020 г. 14:45
Дочь министра обороны России избрана президентом федерации

Федерация триатлона России выбрала себе нового президента. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, возглавлять ФТР теперь будет Ксения Шойгу. Дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу была единственным претендентом на этот пост.

Выборы состоялись сегодня в здании Олимпийского комитета России.

"Буду стараться сделать максимальное количество благих дел в этой должности", – заявила новый президент Федерации триатлона России.

Напомним, что прежний руководитель ФТР Петр Иванов был избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики.

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Версия на азербайджанском языке Şoyqunun qızı federasiya prezidenti seçildi

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