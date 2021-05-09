О нас
Report Georgia
Аудио новости

Дочь Дмитрия Крамаренко завоевала в Баку серебряную медаль

Дочь Дмитрия Крамаренко завоевала в Баку серебряную медаль На проходящем в Баку Кубке мира по художественной гимнастике начались финальные выступления
Индивидуальные
9 мая 2021 г. 13:18
Дочь Дмитрия Крамаренко завоевала в Баку серебряную медаль

На проходящем в Баку Кубке мира по художественной гимнастике начались финальные выступления.

Как передает Report, в соревновании на Национальной арене гимнастики определены медалисты выступлений с обручем.

Первое место заняла представительница Израиля Линой Ашрам, набравшая 27.150 очков. Российская гимнастка Лала Крамаренко с 26.850 очками завоевала серебро, представительница Беларуси Алина Харнаско с 26.000 – бронзу.

Лала Крамаренко приходится дочерью тренеру вратарей сборной Азербайджана и российской команды ЦСКА Дмитрию Крамаренко.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dmitri Kramarenkonun qızı Bakıda gümüş medal qazandı

Новости партнеров

Самое важное

31 здание в городе Шуша в очередной отопительный сезон будет обеспечено теплом
31 здание в городе Шуша в очередной отопительный сезон будет обеспечено теплом
8 мая 2021 г. 19:02
Президент подписал распоряжение о строительстве новой школы в Шуше
Президент подписал распоряжение о строительстве новой школы в Шуше
8 мая 2021 г. 18:45
Минобороны: 19 военнослужащих  считаются пропавшими без вести
ФотоМинобороны: 19 военнослужащих  считаются пропавшими без вести
8 мая 2021 г. 16:06
Обнародован список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
Обнародован список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
8 мая 2021 г. 15:57
Особенный май в Шуше – возрождение города-крепости
Особенный май в Шуше – возрождение города-крепости
8 мая 2021 г. 15:37
Мехрибан Алиева: Шуша наша! Карабах - это Азербайджан!
Мехрибан Алиева: Шуша наша! Карабах - это Азербайджан!
8 мая 2021 г. 15:25
Вражеские цели, уничтоженные ВВС Азербайджана во время Отечественной войны
Вражеские цели, уничтоженные ВВС Азербайджана во время Отечественной войны
8 мая 2021 г. 10:43
В Баку улица названа в честь национального героя Полада Гашимова
В Баку улица названа в честь национального героя Полада Гашимова
7 мая 2021 г. 17:29
В Шуше пройдет организованный Фондом Гейдара Алиева фестиваль “Хары Бюльбюль”
В Шуше пройдет организованный Фондом Гейдара Алиева фестиваль “Хары Бюльбюль”
7 мая 2021 г. 17:03
Скончался народный поэт Муса Ягуб
Скончался народный поэт Муса Ягуб
7 мая 2021 г. 16:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi