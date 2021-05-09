Дочь Дмитрия Крамаренко завоевала в Баку серебряную медаль

Дочь Дмитрия Крамаренко завоевала в Баку серебряную медаль

На проходящем в Баку Кубке мира по художественной гимнастике начались финальные выступления

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На проходящем в Баку Кубке мира по художественной гимнастике начались финальные выступления. Как передает Report, в соревновании на Национальной арене гимнастики определены медалисты выступлений с обручем. Первое место заняла представительница Израиля Линой Ашрам, набравшая 27.150 очков. Российская гимнастка Лала Крамаренко с 26.850 очками завоевала серебро, представительница Беларуси Алина Харнаско с 26.000 – бронзу. Лала Крамаренко приходится дочерью тренеру вратарей сборной Азербайджана и российской команды ЦСКА Дмитрию Крамаренко. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на азербайджанском языке Dmitri Kramarenkonun qızı Bakıda gümüş medal qazandı