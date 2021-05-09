Дочь Дмитрия Крамаренко завоевала в Баку серебряную медаль

На проходящем в Баку Кубке мира по художественной гимнастике начались финальные выступления.
Как передает Report, в соревновании на Национальной арене гимнастики определены медалисты выступлений с обручем.
Первое место заняла представительница Израиля Линой Ашрам, набравшая 27.150 очков. Российская гимнастка Лала Крамаренко с 26.850 очками завоевала серебро, представительница Беларуси Алина Харнаско с 26.000 – бронзу.
Лала Крамаренко приходится дочерью тренеру вратарей сборной Азербайджана и российской команды ЦСКА Дмитрию Крамаренко.