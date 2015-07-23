Азербайджанские женщины-боксеры выступят в Польше перед чемпионатом мира

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанские женщины-боксеры примут участие на предстоящем 24 июля в польской столице Варшаве турнире "Poland Open".

Как сообщает Report, на организовываемом в 19-й раз турнире спортсменки нашей национальной сборной выступят под руководством главного тренера Семена Чтерева.

На двухдневных соревнованиях будут бороться Мария Стадник (48 кг), Анжела Дороган (53 кг), Наталья Синишин (55 кг), Юлия Раткевич (58 кг), Ирина Нетреба (60 кг) и Надя Мушка (69 кг). В составе судей Азербайджан представит судья международной категории Кямран Алиев.

Отметим, что "Poland Open" носит подготовительный характер к предстоящему 7-12 сентября в Лас-Вегасе (США) чемпионату мира.