О нас

Для жителей Баку организованы занятия по гимнастике

Для жителей Баку организованы занятия по гимнастике В рамках проекта Министерства молодежи и спорта "спорт для всех" совместно с Федерацией гимнастики Азербайджана были организованы занятия "гимнастика для всех".
Индивидуальные
8 мая 2023 г. 17:37
Для жителей Баку организованы занятия по гимнастике

В рамках проекта Министерства молодежи и спорта "спорт для всех" совместно с Федерацией гимнастики Азербайджана были организованы занятия "гимнастика для всех".

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в мероприятии, состоявшемся на территории Бакинского Конгресс-центра, приняли участие многие жители города.

На мероприятии были представлены различные музыкально-образцовые выступления. Люди всех возрастных категорий присоединились к программе, выполняя разминку, гимнастику, танцевальные движения под руководством инструкторов по гимнастике.

Отметим, что целью проведения зрелищного спортивного мероприятия является пропаганда гимнастики среди населения, повышение интереса к спорту и призыв к здоровому образу жизни.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı sakinləri üçün gimnastika məşğələləri təşkil edilib

Самое важное

Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки в Шушу
Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки в Шушу
8 мая 2023 г. 15:56
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Шушу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Шушу
8 мая 2023 г. 14:57
Президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании по случаю 100-летия Гейдара Алиева
Президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании по случаю 100-летия Гейдара Алиева
8 мая 2023 г. 14:30
Президент Азербайджана подписал указ о предоставлении персональной пенсии деятелям культуры
Президент Азербайджана подписал указ о предоставлении персональной пенсии деятелям культуры
6 мая 2023 г. 18:22
Заложен фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Физули
Заложен фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Физули
5 мая 2023 г. 23:46
Заложен фундамент внутренней улично-дорожной сети города Физули
ФотоЗаложен фундамент внутренней улично-дорожной сети города Физули
5 мая 2023 г. 23:16
Состоялось открытие Физулинской цифровой подстанции и Центра управления ОАО Азеришыг
ФотоСостоялось открытие Физулинской цифровой подстанции и Центра управления ОАО "Азеришыг"
5 мая 2023 г. 22:58
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной MİDA в Физулинском жилом комплексе
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной MİDA в Физулинском жилом комплексе
5 мая 2023 г. 21:03
Лейла Алиева приняла участие в экологических акциях, посвященных 100-летию великого лидера
ФотоЛейла Алиева приняла участие в экологических акциях, посвященных 100-летию великого лидера
5 мая 2023 г. 20:52
На первом этапе в селе Дедели Физулинского района будет построено 327 домов
На первом этапе в селе Дедели Физулинского района будет построено 327 домов
5 мая 2023 г. 20:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi