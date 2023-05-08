Для жителей Баку организованы занятия по гимнастике

В рамках проекта Министерства молодежи и спорта "спорт для всех" совместно с Федерацией гимнастики Азербайджана были организованы занятия "гимнастика для всех".

В рамках проекта Министерства молодежи и спорта "спорт для всех" совместно с Федерацией гимнастики Азербайджана были организованы занятия "гимнастика для всех".

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в мероприятии, состоявшемся на территории Бакинского Конгресс-центра, приняли участие многие жители города.

На мероприятии были представлены различные музыкально-образцовые выступления. Люди всех возрастных категорий присоединились к программе, выполняя разминку, гимнастику, танцевальные движения под руководством инструкторов по гимнастике.

Отметим, что целью проведения зрелищного спортивного мероприятия является пропаганда гимнастики среди населения, повышение интереса к спорту и призыв к здоровому образу жизни.