Для жителей Баку организованы занятия по гимнастике

В рамках проекта Министерства молодежи и спорта "спорт для всех" совместно с Федерацией гимнастики Азербайджана были организованы занятия "гимнастика для всех".
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На мероприятии были представлены различные музыкально-образцовые выступления. Люди всех возрастных категорий присоединились к программе, выполняя разминку, гимнастику, танцевальные движения под руководством инструкторов по гимнастике.
Отметим, что целью проведения зрелищного спортивного мероприятия является пропаганда гимнастики среди населения, повышение интереса к спорту и призыв к здоровому образу жизни.