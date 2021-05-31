Для участия в Гран-при Азербайджана в Баку прибудут 42 пилота

Баку полностью готов к Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Баку полностью готов к Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как передает Report, об этом сообщила начальник отдела по связям с общественностью Операционной компании Бакинское городское кольцо (Baku City Circuit) Аян Наджаф-Агаева.

По ее словам, для участия в Гран-при, который пройдет с 4 по 6 июня, в столицу приедут 10 команд и 20 пилотов: "Параллельно с “Формулой-1" пройдет чемпионат "Формулы-2". В этом чемпионате участвуют 11 команд, 22 пилота. Всего будут участвовать 42 пилота. Этапы тестирования на треке пройдут с пятницы по воскресенье”.

”Гран-при Азербайджана будут освещать более 70 представителей иностранных медиа и до 20 зарубежных телеканалов", - сказала Аян Наджаф-Агаева.