МОК выделит "Rio-2016" 1,5 млрд. долларов

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом году организация Зимних олимпийских игр в Сочи принесла прибыль в 53,15 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC Russia, об этом заявил на конференции в Рио-де-Жанейро представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

По его словам, 20% прибыли (10 млн. долларов) будет передано в Олимпийский комитет России. Средства пойдут на создание олимпийского музея и развитие спорта. М.Адамс отметил, что Сочинская олимпиада обошлась в 41 млрд. долларов.

По словам официального представителя комитета, представленная им структура планирует выделить для " Rio-2016" 1,5 млрд. долларов.