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    МОК выделит "Rio-2016" 1,5 млрд. долларов

    Сочинская олимпиада 2014 года принесла прибыль в 53,15 млн. долларов

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом году организация Зимних олимпийских игр в Сочи принесла прибыль в 53,15 млн. долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на BBC Russia, об этом заявил на конференции в Рио-де-Жанейро представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

    По его словам, 20% прибыли (10 млн. долларов) будет передано в Олимпийский комитет России. Средства пойдут на создание олимпийского музея и развитие спорта. М.Адамс отметил, что Сочинская олимпиада обошлась в 41 млрд. долларов.

    По словам официального представителя комитета, представленная им структура планирует выделить для " Rio-2016" 1,5 млрд. долларов.

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