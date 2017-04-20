Для освещения Исламиады более 1000 журналистов аккредитовано в МИД

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ "Для освещения Игр исламской солидарности более 1000 местных и зарубежных органов печати обратились в Министерство иностранных дел Азербайджана, большинство получило аккредитацию".

Как передает Report, об этом на конференции на тему Объявления "Года исламской солидарности" и усиления Играми исламской солидарности культурных связей между исламскими странами заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что около 200 журналистов представляют арабские страны. Х. Гаджиев подчеркнул, что министерство иностранных дел выполняет работы, связанные с Играми исламской солидарности: "Как известно, здесь основная работа визовая. Прошедшие аккредитацию участники и болельщики смогут прибыть в страну без виз".

Представитель МИД отметил, что в этом году исполняется 25 лет с налаживания дипломатических отношений между Азербайджаном и исламскими странами: "После обретения независимости наша страна, оставаясь верной исламским традициям, предприняла ряд шагов. С этой точки зрения присоединилась к ряду международных организаций. При избрании Азербайджана непостоянным членом Совбеза ООН исламские страны безоговорочно поддержали Азербайджан. Это показатель имеющихся связей".