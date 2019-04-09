Для "будущих звезд" Гран-при Азербайджана "Формула 1" прошел тренинг

Азербайджанская автомобильная федерация (АФФ) совместно с промоутером Гран-при Азербайджана "Формула 1", Операционной компанией Baku City Circuit (BCC) провела тренинг для детей, ставших участниками проекта "Будущие звезды".

Как сообщает Report, во время тренинга маленьким гостям рассказали о проектах, которые АФФ проводит среди школьников, а также напомнили им о важности соблюдения правил дорожного движения и безопасности на дорогах. Кроме того, "будущие звезды" были проинформированы о чемпионате "Формулы 1" и пилотах, которых будут соревноваться 28 апреля 2019 года в Баку, а также о самом скоростном городском треке календаря Ф1 - Baku City Circuit.

Представители BCC рассказали детям о церемонии открытия, в частности, об их участии в презентации кубка 2019 Гран-при Азербайджана "Формула 1" и церемонии национального гимна, во время которых "grid kids" сопровождают пилотов, выходящих на стартовую решетку. После участия в церемонии, дети вместе с родителями будут приглашены на трибуну, где они смогут наблюдать за гонкой и болеть за своего фаворита, а также им предоставится возможность поразвлечься в развлекательной зоне Ф1, которая расположится на Приморском бульваре столицы.

Начиная с прошлого года, в рамках совместной инициативы "Формулы 1" и Международной автомобильной федерации под названием "Будущие звезды", "grid kids" сопровождают пилотов "королевских гонок" во время их выхода на стартовую решетку. Данное решение направлено на повышение интереса детей и подростков к автоспорту, и их информированности о "Формуле 1". Участвуя в инициативе, детям предоставляется уникальная возможность стать частью гонки и быть ближе к пилотам "Формулы 1".

Для участия в инициативе "Будущие звезды" Азербайджанской автомобильной федерацией были отобраны 20 детей (10 мальчиков и 10 девочек) в возрасте 7-10 лет за отличие в учебе и спортивных соревнованиях.